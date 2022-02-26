Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarın ardından Sivas’a ulaştı
Beşiktaş kafilesi, bugün oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için 3 saatlik bekleyişin ardından Sivas’a geldi. Kafileyi bir grup siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor’a konuk olacak Beşiktaş, Sivas’a geldi. Saat 18.00’da Sivas’a gelmesi planlanan siyah-beyazlı kafile Sivas’taki sisli ve karlı hava şartlarından dolayı 3 saatlik rötarın ardından saat 21.15’te Sivas’a ulaştı.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Önder Karaveli’ye sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi.
YORGUN OLDUKLARI GÖRÜLDÜ
Futbolcuların yaklaşık 3 saatlik bekleyiş nedeniyle yorgun oldukları da görüldü. Kafile daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Sivasspor-Beşiktaş müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak.
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