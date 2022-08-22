Beşiktaş - Karagümrük maçı başlamadan tribünler karıştı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:43

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Arena’da VavaCars Fatih Karagümrük ile yaptığı maç başlamadan tribünlerde olay çıktı.

Bir grup Beşiktaş taraftarı kavgaya tutuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevredekilerin kavga eden taraftarları uzun süre sakinleştiremediği görüldü.

Kavganın neden çıktığı bilinmezken maç başladıktan sonra iki taraf da sakinleşti.

Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazandı.