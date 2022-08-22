Beşiktaş - Karagümrük maçı başlamadan tribünler karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Mücadele başlamadan siyah-beyazlı tribünde taraftarlar birbirine girdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:43
Beşiktaş - Karagümrük maçı başlamadan tribünler karıştı
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Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Arena’da VavaCars Fatih Karagümrük ile yaptığı maç başlamadan tribünlerde olay çıktı.

Bir grup Beşiktaş taraftarı kavgaya tutuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevredekilerin kavga eden taraftarları uzun süre sakinleştiremediği görüldü.

Kavganın neden çıktığı bilinmezken maç başladıktan sonra iki taraf da sakinleşti.

Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazandı.


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