Beşiktaş - Karagümrük maçı başlamadan tribünler karıştı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Mücadele başlamadan siyah-beyazlı tribünde taraftarlar birbirine girdi.
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Arena’da VavaCars Fatih Karagümrük ile yaptığı maç başlamadan tribünlerde olay çıktı.
Bir grup Beşiktaş taraftarı kavgaya tutuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çevredekilerin kavga eden taraftarları uzun süre sakinleştiremediği görüldü.
Kavganın neden çıktığı bilinmezken maç başladıktan sonra iki taraf da sakinleşti.
Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazandı.
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