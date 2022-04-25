Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:53

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa bugün saat 20.30'da Beşiktaş’a konuk olacak. Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki İstanbul takımının mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Rakibine karşı deplasmanda 9 yıldır üstünlük kuramayan Kasımpaşa, Sami Uğurlu önderliğinde son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

LİGDE SON 6 HAFTADA 5 GALİBİYET

Lacivert-beyazlılar Süper Lig’in son 6 haftasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla düşme hattından uzaklaşarak orta sıralarda kendine yer buldu. 33. hafta itibarıyla 11. sırada bulunan Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Çaykur Rize, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenerek, 3 puanı hanesine yazdırırken, Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük’e boyun eğerek bu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

KASIMPAŞA'DA SAMİ UĞURLU FARKI

Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu önderliğinde 16 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. İstanbul temsilcisi, 43 yaşındaki teknik adam ile bu süreçte 33 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ligde 33 hafta sonunda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.

JACKSON MULEKA PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul ekibinde son haftalarda alınan başarılı sonuçlara en çok katkısı olan futbolculardan biri şüphesiz Jackson Muleka. 22 yaşındaki futbolcu, sezon ortasında Belçika’nın Standard Liege takımından kiralık olarak takıma katıldı. Kasımpaşa forması ile Süper Lig’de 9 maçta görev alan Kongolu, bu maçlarda 9 gol atıp, 3 de asist yaptı.

6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa’da Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Mortadha Ben Ouanes, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Rayane Aabid sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 78 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 5 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, geçen sezonki karşılaşmada ise rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 13 kez mağlup etti. Siyah-beyazlı takım evinde rakibiyle oynadığı 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda sadece bir kez yenebildi. Beşiktaş, 2012-2013 sezonunda evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Rıdvan, Souza, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Tarkan, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Tunay, Doğucan, Muleka, Fall