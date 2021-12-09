Beşiktaş, Kayseri maçıyla kötü gidişe dur demek istiyor

09 Aralık 2021 Perşembe, 07:00

Hem Avrupa hem de ligde peş peşe aldığı başarısız sonuçlarla zor günler yaşamaya başlayan Beşiktaş’ta birçok şey Arapsaçına dönmüş durumda. Her maçın ardından çıktığı basın toplantılarında iyi çalıştıklarını, buna karşın kötü gidişatı durduramadığını ifade eden teknik direktör Sergen Yalçın, bu hafta evlerinde oynayacakları Kayserispor karşılaşmasını son çare olarak görüyor. Beşiktaş kazanırsa sular biraz olsun durulur, aksi durumda Kara Kartal’ın etrafını kara bulutlar iyice saracak. Öncelikle Sergen Hoca’nın istifası gündeme gelebilir. Beşiktaş şu an lider Trabzonspor’un 18 puan gerisinde, 9. sırada yer alıyor. Takıma sezon başında katılan yeni transferlerin hemen hepsi yeterli katkıyı veremedi. Burada yönetimi suçlayamayız, çünkü bütün transferler Sergen Yalçın’ın isteğiyle gerçekleşti. Şampiyon takım bir yıl içinde nasıl birden böyle tepetaklak olur anlamak mümkün değil. Hem futbolu hem başarıları göz kamaştırıyordu.



