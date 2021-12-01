Beşiktaş, Kayserispor maçı biletinin indirimli olacağını duyurdu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor maçı biletlerinin %50 indirimli olacağını duyurdu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça özel olarak tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Maçın biletleri 3 Aralık Cuma günü 11.00'de satışa sunulacaktır.
Bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori 165TL
2. Kategori 150TL
3. Kategori 130TL
4. Kategori 125TL
5. Kategori 110TL
6. Kategori 100TL
7. Kategori 70TL
8. Kategori 65TL
VIP 101-126: 375TL
VIP 100: 425TL
İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama:
"Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı, Yukatel Kayserispor maçına özel uygulanacak yüzde 50 indirimli biletlerden satın alarak, takımımızın güçlü desteğinize en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde Vodafone Park tribünlerini doldurmaya davet ediyoruz.
Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.
Karşılaşmanın biletleri, 3 Aralık Cuma günü saat 11.00’de satışa sunulacak."
Yukatel Kayserispor Maçının Biletleri Yüzde 50 İndirimli Olarak Satışa Sunuluyorhttps://t.co/FUuAaOVIZh— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 1, 2021
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