Beşiktaş, Kayserispor maçı biletinin indirimli olacağını duyurdu

01 Aralık 2021 Çarşamba, 16:12

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça özel olarak tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Maçın biletleri 3 Aralık Cuma günü 11.00'de satışa sunulacaktır.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori 165TL

2. Kategori 150TL

3. Kategori 130TL

4. Kategori 125TL

5. Kategori 110TL

6. Kategori 100TL

7. Kategori 70TL

8. Kategori 65TL

VIP 101-126: 375TL

VIP 100: 425TL

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

"Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı, Yukatel Kayserispor maçına özel uygulanacak yüzde 50 indirimli biletlerden satın alarak, takımımızın güçlü desteğinize en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde Vodafone Park tribünlerini doldurmaya davet ediyoruz.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Karşılaşmanın biletleri, 3 Aralık Cuma günü saat 11.00’de satışa sunulacak."