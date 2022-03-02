Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında, Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı A Spor kanalında canlı yayınlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.
İKİLİ REKABETTE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 48 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde Beşiktaş 26 galibiyet elde etti. 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor ise 12 kez rakibini yenmeyi başardı.
Beşiktaş’ın sahasında oynanan 24 maçta ise siyah-beyazlı ekip 19 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 2 mücadelede ise Kayserispor kazandı.
Konuk ekip, bu deplasmanda en son galibiyetini 15 Ekim 2011 tarihinde aldı. Bu maçın ardından İstanbul’da oynanan 10 karşılaşmada Beşiktaş 9 galibiyet alırken 1 mücadele de berabere bitti. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında son 10 yılda yalnızca 1 puan alırken, bu maçta da Kayserispor’un başında Sergen Yalçın yer alıyordu.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, Batshuayi.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Abdulkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic, Thiam.
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