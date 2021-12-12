Bursaspor - Manisa BBSK maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi
Bursaspor - Manisa BBSK maçı sonrası Bursaspor taraftarlarının kavgası kameralara yansıdı. Sahada başlayan kavga metro istasyonunda devam etti.
Bursa’da maç sonrası Bursaspor taraftarları tekme tokat kavga etti. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.
Kavga, Bitci Timsah Park'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursaspor - Manisa BBSK maçı sonrası taraftarlar kavga etti. Tekme ve tokatların kullanıldığı kavgada polis ekipleri öfkeli taraftarları zor ayırdı.
Öte yandan diğer görüntüde ise, sahada başlayan kavga metro istasyonunda devam etti. Birbirleriyle metro istasyonunda denk gelen grup tekrardan kavga etmeye başladı. Bu anlar ise bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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