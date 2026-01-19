Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Emirhan, Demir Ege, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN 8 MAÇLIK SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR'A SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 4 karşılaşmada ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

SERGEN YALÇIN, KAYSERİSPOR'A 1 KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında Kayserispor'a karşı 1 kez puan kaybı yaşadı.

Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte Kayserispor'a karşı ligde 3 galibiyet alırken, 1 defa da mağlup oldu.

Kayseri temsilcisine karşı ilk dönemi olan 2019-2020 sezonunda 3-1 kaybeden tecrübeli teknik adam, sonraki üç maçta ise rakibini 2-0, 3-1 ve 4-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR: 60. RANDEVU

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.

Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.