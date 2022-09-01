Beşiktaş, Kenan Karaman ile yolları resmen ayırdı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş, Kenan Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
SCHALKE İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman kariyerine yeniden Almanya'da devam edecek. Karaman, Schalke ile transfer anlaşmasına vardı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Alman ekibi Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti. Öte yandan Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan ayrılırken 900 milyon TL'den vazgeçtiği bildirildi.
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