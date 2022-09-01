İsviçreli futbolcu Christian Fassnacht'tan Beşiktaş'a takip!

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:56

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroya alternatif bir kanat oyuncusu almak istiyor. İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht sosyal medyadan dikkati çeken bir hamle yaptı.

FASSNACHT, BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI

Uzun zamandır transferiyle ilgili gelişme olmayan Fassnacht, sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibe aldı. Orta saha oyuncusu, Young Boys ile transferde kolaylık sağlanması için görüşme de yapmıştı.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA YOK

Bu sezona Young Boys'ta fırtına gibi başlayan Fassnacht, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve daha sonra sakatlanmıştı. 3 haftadan fazla süredir formasından uzak kalan futbolcu, Young Boys'un son olarak deplasmanda Winterthur'u 5-1 yendiği maçta kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ SIKI PAZARLIK YAPTI

Young Boys, Fassnacht transferi için 4 milyon Euro olan bonservis bedelinin indirilmesi talebine sıcak bakmamıştı. 28 yaşındaki futbolcu, orta sahanın sağında, solunda ve on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.