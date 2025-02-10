Beşiktaş, Keny Arroyo'nun lisansını çıkarttı!
Beşiktaş, yeni transferi Keny Arroyo'nun lisansını TFF'ye bildirdi.
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.
LİSANSI ÇIKTI
Siyah-beyazlı ekip, Independiente del Valle'den transfer edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun lisansını TFF'ye bildirdi.
Genç oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi halinde cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.
KENY ARROYO'NUN KARİYERİ
Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.
Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Keny Arroyo'nun lisansını çıkarttı!
- Alvyn Sanches kimdir?
- Mamadou Sangare kimdir?
- Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!
- Elan Ricardo kimdir?
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Yasin Özcan, Premier Lig ekibine transfer oldu!
- 'Beşiktaş'ı seçtim çünkü...'
- Galatasaraylı yıldızın dönüş tarihi ortaya çıktı!
- Umut Meraş'tan Beşiktaş'a sitem!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Kartalkaya dosyasından gelen koku
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Ehliyetler için yeni karar...
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- 600 bin emeklinin maaşı kesilecek!
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'