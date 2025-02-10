Beşiktaş, Keny Arroyo'nun lisansını çıkarttı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:26

Güncelleme: 10.02.2025 - 18:26

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

LİSANSI ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, Independiente del Valle'den transfer edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun lisansını TFF'ye bildirdi.

Genç oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi halinde cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

14 GOLE KATKI

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.