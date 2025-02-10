Umut Meraş'tan Beşiktaş'a sitem: 'Kırgınım'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:38

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:38

Geçen sezon Beşiktaş'tan Eyüpspor'a transfer olan Umut Meraş bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla adından söz ettiriyor.

Siyah-beyazlılarda beklentilerden uzak bir grafik çizen ve temmuz ayında Eyüpspor'un yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu TRT Spor'a verdiği röportajda eski takımına sitem etti.

Beşiktaş'ta geçirdiği dönemin çok kötü olduğunu söyleyen Meraş, siyah-beyazlılara kırgın olduğunu belirtti.

Meraş'ın sözleri şu şekilde:

"Beşiktaş'a kırgınım. Ben Beşiktaş'a geldiğimde milli takım oyuncusuydum. Beşiktaş'ta bir kez milli takıma çağrılmadım.''

'MİLLİ TAKIM'I KAYBETTİM'

''İlk sezonumda 30'a yakın maç oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktım. Aktif bir milli takım oyuncusuydum, Beşiktaş'ta bir kere milli takıma çağrılmadım. Milli takımı kaybettim. Çünkü Beşiktaş'ta istediğim forma şansını bulamadım.''

''Beşiktaş'ta geçirdiğim üç sene çok kötü gitti. İki haftada bir hoca değiştiriyorduk. Eyüpspor'da kendimi buldum. Şimdi Beşiktaşlılar, 'Geri dön' diye bana mesaj atıyorlar. O işler öyle olmuyor."