Beşiktaş Elan Ricardo transferini resmen açıkladı: Geliş tarihi belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş Elan Ricardo transferini resmen açıkladı: Geliş tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:06

Beşiktaş, CD La Equidad'dan Elan Ricardo'nun transferini resmi olarak açıkladı.

Siyah-beyazlı takımın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi."


Etiketler: #Elan Ricard #beşiktaş #transfer

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