Beşiktaş, Kerem Kalafat'ın takıma geri döndüğünü açıkladı
Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Kerem Kalafat'ın takıma döndüğünü açıkladı.
Beşiktaş, kiralık gönderdiği genç oyuncusu Kerem'i geri çağırdı.
Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü’ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kerem Kalafat, Futbol A Takımımıza Dahil Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 13, 2022
https://t.co/PwpMKctiuE pic.twitter.com/mZaqyQOQxR
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber