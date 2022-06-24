Beşiktaş kombine bilet ücretleri ne kadar? Beşiktaş kombine biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022-2023 Sezonu Vodafone Park kombine yenileme dönemi ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesinde, Beşiktaş kombine fiyatlarını açıkladı. Beşiktaş kombine fiyatları ne kadar? Beşiktaş 2022 kombine biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022-2023 Sezonu Vodafone Park kombine yenileme dönemi ne zaman?
Beşiktaş'ın 2022-23 futbol sezonunda Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakaları kapsayan kombineler için 2019-20 sezonundan kombinesi olan taraftarlara özel yenileme dönemi başlıyor.
2022-2023 SEZONU VODAFONE PARK KOMBİNE YENİLEME DÖNEMİ NE ZAMAN?
2019-20 sezonundan kombinesi olan Beşiktaş taraftarlarına özel yenileme dönemi, yarın (25 Haziran) saat 10.00’da başlayacak. Yenileme dönemi 3 Temmuz Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
2022-2023 KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?
1. Kategori: 9.900 TL
2. Kategori: 8.900 TL
3. Kategori: 7.400 TL
4. Kategori: 6.400 TL
5. Kategori: 5.900 TL
6. Kategori: 4.900 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7. Kategori: 2.500 TL
8. Kategori: 2.400 TL
Kuzey Üst: 1.800 TL
VIP 101 -126: 17.500 TL
VIP 100: 20.000 TL
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI KOMBİNELERİ NEREDEN YENİLEYEBİLİR?
2019-20 sezonundan kombinesi olan ve kombinelerini 2022-23 sezonu için yenilemek isteyen Beşiktsş taraftarları işlemlerini; passo.com.tr, Passo Mobil ve Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nde gerçekleştirebilirler.
BEŞİKTAŞ KOMBİNE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
BJK, 2022-2023 kombine biletlerin genel satış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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