Beşiktaş kombine bilet ücretleri ne kadar? Beşiktaş kombine biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022-2023 Sezonu Vodafone Park kombine yenileme dönemi ne zaman?

24 Haziran 2022 Cuma, 12:10

Beşiktaş'ın 2022-23 futbol sezonunda Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakaları kapsayan kombineler için 2019-20 sezonundan kombinesi olan taraftarlara özel yenileme dönemi başlıyor.

2022-2023 SEZONU VODAFONE PARK KOMBİNE YENİLEME DÖNEMİ NE ZAMAN?

2019-20 sezonundan kombinesi olan Beşiktaş taraftarlarına özel yenileme dönemi, yarın (25 Haziran) saat 10.00’da başlayacak. Yenileme dönemi 3 Temmuz Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

2022-2023 KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

1. Kategori: 9.900 TL

2. Kategori: 8.900 TL

3. Kategori: 7.400 TL

4. Kategori: 6.400 TL

5. Kategori: 5.900 TL

6. Kategori: 4.900 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7. Kategori: 2.500 TL

8. Kategori: 2.400 TL

Kuzey Üst: 1.800 TL

VIP 101 -126: 17.500 TL

VIP 100: 20.000 TL

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI KOMBİNELERİ NEREDEN YENİLEYEBİLİR?

2019-20 sezonundan kombinesi olan ve kombinelerini 2022-23 sezonu için yenilemek isteyen Beşiktsş taraftarları işlemlerini; passo.com.tr, Passo Mobil ve Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nde gerçekleştirebilirler.

BEŞİKTAŞ KOMBİNE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

BJK, 2022-2023 kombine biletlerin genel satış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.