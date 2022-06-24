Gedson Fernandes'ten Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması

24 Haziran 2022 Cuma, 11:40

Beşiktaş’ın devre arasında anlaşıp sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes, 27 Haziran Pazartesi başlayacak hazırlıklara katılmak için 5 gün öncesinden İstanbul’a geldi. Hürriyet'e konuşan Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kulübe transfer sürecinden Galatasaray iddialarına ve Türkiye’deki hedeflerine dek merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

"ÇEBİ'NİN PROJESİ NETTİ"

Fernandes, kendisini arayan ilk takımın Beşiktaş olduğunu söylerken "Ara transferde Türkiye’den beni ilk arayan Beşiktaş oldu, onlara da ‘Evet’ dedim, iş bitti. Beşiktaş’la anlaşmayı yaptıktan sonra, daha önce kiralık oynadığım Galatasaray’ı hiç düşünmedim. Onlarla hiç görüşmedim de" dedi.

Maaş ödemeleri konusunda kendisine garanti verildiğini söyleyen Portekizli futbolcu, “Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile geçen sezon ortasında konuştuk. Çebi’nin benimle ilgili projesi açık ve netti. Ödemeler konusunda garanti sundu. Menajerim Ahmet Bulut’un görüşleri de gelmemde etkili oldu" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN VAZGEÇMEM"

Rizespor'un küme düşmesine üzüldüğünü belirten Fernandes, "Beşiktaş’ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için beni Rizespor’a kiralık göndermek istediklerini bildirdiler, önünde sonunda Beşiktaş’a döneceğim için kabul ettim. Rizespor Başkanı Tahir Kıran benim için büyük fedakarlıklar yaptı. Küme düşmemize çok üzüldüm. Böyle başkanlar başarısızlığı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Fernandes, verdiği sözleri yerine getirdiğini vurgularken "Hayatım boyunca verdiğim sözleri hep tutmuşumdur. Ben Türkiye’ye geldiğim ilk günden bu yana hep aynı şeyleri söyledim. ‘Her ne olursa olsun, ben transfer sözü verdiğim Beşiktaş’tan vazgeçmem’ dedim" diye konuştu.

"GALATASARAY HABERLERİNE GÜLDÜM"

Fernandes, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili "Bu süreçte Avrupa’dan teklifler geldi, onları da reddettim. Galatasaray’a geleceğim şeklindeki haberlere güldüm açıkçası" ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes, 2020-21 sezonunda Galatasaray’da birlikte forma giydiği Arda Turan’ın en az 1 yıl daha futbola devam etmesi gerektiğini söyledi. Portekizli yıldız, “Arda futbolu bırakırsa üzülürüm, çünkü gerçekten çok yetenekli” ifadesini kullandı. Gedson, Beşiktaş’ı tercih etmesinde İstanbul’un güzelliklerinin önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.