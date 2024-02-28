Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Ethemi, Soner, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.
KAZANANIN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.
İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
Turu geçen ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi