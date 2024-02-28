Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:08

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:08

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Ethemi, Soner, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.

KAZANANIN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Turu geçen ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.