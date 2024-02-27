Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu belli oldu

Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:14

Güncelleme: 27.02.2024 - 00:14

Beşiktaş, basketbol icra kurulunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özkan Arseven'in başkanlığında oluşturulan kurulda yer alan isimler şöyle:

Özkan Arseven, Görkem Bilgi, Ahmet Budan, Ali Berke Tükenmez