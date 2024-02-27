Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu belli oldu

Beşiktaş Kulübü, basketbol icra kurulunun oluşturulduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:14
Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu belli oldu
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Beşiktaş, basketbol icra kurulunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özkan Arseven'in başkanlığında oluşturulan kurulda yer alan isimler şöyle:

Özkan Arseven, Görkem Bilgi, Ahmet Budan, Ali Berke Tükenmez


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