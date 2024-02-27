Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu belli oldu
Beşiktaş Kulübü, basketbol icra kurulunun oluşturulduğunu duyurdu.
Beşiktaş, basketbol icra kurulunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özkan Arseven'in başkanlığında oluşturulan kurulda yer alan isimler şöyle:
Özkan Arseven, Görkem Bilgi, Ahmet Budan, Ali Berke Tükenmez
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