Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Ismael ile başarılara koşacağız'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Transferleri, bazı isimleri soran çocuklarımıza 'Hayır.' diyoruz, üzülüp gidiyorlar. Üzülmeyin, daha iyileri gelecek. Umuyoruz ki son 5 maçı da galibiyetle bitirerek Avrupa kupalarına katılabiliriz" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin Ankara'da düzenlenen iftar organizasyonuna katıldı.
İftar programı sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kürsüye çıkarak konuşan Ahmet Nur Çebi, "Transferleri, bazı isimleri soran çocuklarımıza 'Hayır' diyoruz, üzülüp gidiyorlar. Üzülmeyin, daha iyileri gelecek" derken, "Ben Beşiktaşlıların bir tavrı, tutumu, duruşu olduğuna inananlardanım. Biz insanlara çok değer veriyoruz. Milletimizi, insanları seviyoruz. Adaletli, vicdanlı olmayı seviyoruz. Diğerlerinden bir tık farklıyız. Hepimiz Beşiktaşlı olmaktan gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.
"KÜME DÜŞER DEDİLER 3 KUPA ALDIK"
Göreve 2.5 yıl önce geldiklerini anımsatan Çebi, "Bu göreve layık olmaya çalıştık. Sevdiğimiz camiamızın güçlü olması adına çalıştık ve gayret ettik. O günden bugüne borçlarını ödeyebilen, çalışanına, sporcusuna, kendisine hizmet verenlere borcu olmayan bir kulübümüz var. Sıkıntılı kontratları eledik. Önümüzdeki dönemde de biz olursak, Beşiktaş'ın yapılanması, alt yapıdan kaynak sağlama, dışarından bulunacak uygun maliyetli futbolcuları parlatarak ekonomik katkı sağlama planlarımız var. Önümüzde bir seçim var. Bizler devam edebilirsek, geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak" diye konuştu.
Beşiktaş'ın hentbol, basketbol gibi amatör branşlarda başarılı süreç geçirdiğini dile getiren Çebi, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Futbol takımımız geçen sene şampiyon oldu. Herkesin 'Küme düşer' dediği takım 3 kupa aldı. Sergen Yalçın hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Önder Karaveli hocamızın da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Büyük katkı verdi. Son zamanlarda da Valerien İsmael'i bulmak nasip oldu. Çalışkan, zeki, disiplinli, soğukkanlı hocamızla başarılara koşacağımızdan şüphem yok. Son 5 maçı da umuyoruz ki galibiyetlerle bitirerek, Avrupa kupalarına katılabiliriz ve Avrupa'da yerimizi alabiliriz."
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- 'Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti'
- Çanakkale'de feribota rekor zam