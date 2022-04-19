Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor

19 Nisan 2022 Salı, 16:21

Beşiktaş’ta sezon sonu takımdan ayrılacak bir futbolcu daha netlik kazanıyor. Siyah beyazlılar, Alex Teixeira ile vedalaşacak.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, beklenilen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Brezilyalı futbolcu Çin’e geri dönebilir. Çin’in yanı sıra Suudi Arabistan, Dubai ve Brezilya ekipleri Teixeira ile ilgileniyor.

Son olarak Jiangsu Suning takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu siyah beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yıllık 2.6 milyon euro ücret alan Teixeira, siyah beyazlı takımla çıktığı 29 maçta 4 gol attı; 1 asist yaptı.