Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetiminde kimler var?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:15

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon Araklı'da doğmuştur. TED Karabük Koleji'nde okuyan Ahmet Nur Çebi, Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1986 yılında Berna Çebi ile evlenen Ahmet Nur Çebi 3 çocuk babasıdır. 2012-2018 yıllarında Fikret Orman'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.

Çebi, Kaptan Şirketler Grubunun başkan vekilliğini yapmaktadır.

20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.

2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, 2021 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazanmış ve tarihte bir ilki başarmıştır. 2021 yılında 11. Kulüpler Birliği Başkanı olmuştur.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Çebi’nin mevcut ekibinden 8 isimle yeni dönemde yola devam etmemesi bekleniyor. Başkan Çebi böylece, listesinin yarısından fazlasını değiştirip kongrede kulüp üyelerinin karşısına çıkacak. Yönetimden Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları ile Efe Bezci yeni dönemde yok. Çebi’nin yeni listesine Arda Ödemiş, Celal Aral, Serhan Çetinsaya ve İnan Esen’in dahil olacağı bildirildi. Genel sekreter Mesut Urgancılar, basketboldan sorumlu Umut Şenol’un yanı sıra Kemal Erdoğan, Hakan Daltaban ile Fırat Fidan görevlerini sürdürecek. Futbol şubesinin başındaki Emre Kocadağ devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor. Hatırlanacağı üzere başkan Çebi, futbolda sportif direktör Ceyhun Kazancı’yı yetkili kılmıştı. Çebi’nin yeni dönemde futboldan sorumlu yönetici atamama ihtimali nedeniyle Kocadağ henüz kararını vermedi.