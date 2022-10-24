Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Şampiyon Beşiktaş olacak'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:40

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay'da Beşiktaşlılar Derneği tarafından yaptırılan derslik ve kütüphane açılışına katıldı.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız ile Derince Mahallesi'ndeki Şehit Coşkun Akşit İlkokulu'na gelen Çebi, burada dernek tarafından okula ek olarak yaptırılan 6 derslik, 2 anasınıfı, fen laboratuvarı ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"

Okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çebi, "Beşiktaşlılık sadece futbol ve spor değil. Beşiktaşlılık, toplum demek, sosyal ilişkiler demek, devlete millete katkı demek. Anadolu'nun her yerinde bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çebi, Beşiktaş'ın da durumunun iyi olacağını vurgulayarak, "İyiye gidiyoruz, sorun yok. Daha önce de söyledim. Beşiktaş mevcut kadrosu ve ekibiyle bu senenin şampiyonudur" ifadelerini kullandı.