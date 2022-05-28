Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda gerginlik

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:29

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleşirken toplantıda, kulübün toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı.

MART AYINDA 4 MİLYAR 156 MİLYONDU

Öte yandan 5 Mart 2022’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borcunu açıklamıştı. Mart ayında yapılan bilgilendirmede, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğu aktarılmıştı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

Video: Twitter - @ajansbesiktastr

TOPLANTIDA GERGİNLİK!

Beşiktaş'ın 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'unda yaşanan gerginliğin ardından toplantıya ara verildi.

Berk Tunga, konuşmasında, "Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, taraftar sizden sadece icraat istedi. İcraat, sizin söylediğiniz gibi sadece kapalı kapılar ardından olmuyor. "TFF ile mücadele, rakiplerin lobileri ile mücadele camia birliği ile olur. Hakemlerin içindeki çeteyle mücadeleyi sizin yol göstermeniz ile yapabilirdik. Siz bu isimleri açıklayamadınız. Bu hakemleri insan içine çıkamayacak hale getirmeliydik" dedi.

Çebi'yi sert bir dille eleştiren Tunga, "Tam 14 maçta hakemler Beşiktaş'a operasyon çekti. Adana Demirspor maçıyla başladı. 1 oldu sustuk, 2 oldu sustuk... Biz susmadık da siz sustunuz. Hakemlere düdük astırdınız, onu da başaramadık. Geri döndüler. Döndükleri gün o kurumlara istifa ettiremedik, siz de istifa etmediniz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tunga'ya tepki gösterdi, "20 tane dava açıldı dedik. Niye dinlemiyorsun çocuğum? Yapma evladım yapma böyle. Bir şey söylemek için söyleme" dedi. Sinirlenen Çebi, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte salonun dışına çıktı.

Beşiktaş Genel Kurulu'na ara verildi. Divan Başkanlığı, emniyet görevlilerini müdahaleye çağırdı.