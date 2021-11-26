Beşiktaş loca hamlesi ile gelir elde etmeyi planlıyor
Artan döviz kurları ve bankalar birliğine olan borçlar nedeniyle ek gelirlerini artırmak isteyen Beşiktaş Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi düğmeye bastı.
Pandemi döneminde çok uzun süre tribün gelirlerinden mahrum kalan ve ardından döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle borçları katlanan Beşiktaş'ta yönetim yeni gelir kaynağı yaratmak için harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılar daha önce Vodafone Park'ta 1903 Tribünü olan alanda inşaata başlayarak o bölgeye 25 adet loca yapacak.
Çalışmalar hızlanırken inşaat süresince o bölge beyaz branda ile örtüldü ve taraftara kapandı. Yönetim buradan yaklaşık 6 ile 7 milyon tl arasında gelir bekliyor.
KAYIP 151 MİLYON TL
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.
UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması