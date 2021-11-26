Beşiktaş loca hamlesi ile gelir elde etmeyi planlıyor

26 Kasım 2021 Cuma, 15:38

Pandemi döneminde çok uzun süre tribün gelirlerinden mahrum kalan ve ardından döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle borçları katlanan Beşiktaş'ta yönetim yeni gelir kaynağı yaratmak için harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılar daha önce Vodafone Park'ta 1903 Tribünü olan alanda inşaata başlayarak o bölgeye 25 adet loca yapacak.

Çalışmalar hızlanırken inşaat süresince o bölge beyaz branda ile örtüldü ve taraftara kapandı. Yönetim buradan yaklaşık 6 ile 7 milyon tl arasında gelir bekliyor.

KAYIP 151 MİLYON TL

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.

UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.