Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarına ve PFDK'ya tepki

26 Kasım 2021 Cuma, 13:45

UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı konuk eden Galatasaray, rakibini 4-2’lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Ancak Galatasaray’ın 2-0 önde olduğu anlarda sarı kırmızılı taraftarların sahaya yabancı madde atarak rakip futbolcuları hedef alması eleştiri konusu oldu. Galatasaray taraftarı olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterenler arasında yer aldı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, “2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim. Hem oyuncuların konsantrasyonunu dağıtıyorsunuz, hem de rakibi gaza getiriyorsunuz. Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın. Bu insanları kameralardan tespit edip ömür boyu men etmek lazım” dedi.

Gökbakar ayrıca, Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK tarafından Fatih Terim ve Burak Elmas'a verilen cezayı da eleştirerek, "Bir de ağaca bağlayıp kırbaçlayın, az olmuş bu..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa’daki maçta saha içinde birçok çirkin harekete imza atan Marsilya oyuncusu Matteo Guendouzi’yi hedef alan Galatasaray tribünleri, Fransız futbolcu köşe atışı kullanmaya geldiği sırada sahaya yabancı madde yağdırdı. Takımın önde olduğu sırada yapılan bu harekete çok sinirlenen kaleci Fernando Muslera ve teknik direktör Fatih Terim köşe vuruşunun kullanılacağı yere gidere taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisinde de benzer olaylar yaşandığı için sarı kırmızılı taraftarları eleştirmişti.



