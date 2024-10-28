Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan flaş Yusuf Demir kararı!
Galatasaray'ın bu akşam Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesi sarı kırmızılı takımda önemli bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de 10. haftanında kapanış maçında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı kırmızılı takıma önemli bir gelişme meydana geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.
Etiketler: #Yusuf Demir #galatasaray #beşiktaş
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