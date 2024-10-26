Galatasaray derbisi öncesi... Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde son durum!
Trendyol Süper Lig'de derbide Galatasaray'la karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Milot Rashica ve Gabriel Paulista'nın durumu yarın belli olacak. Mert Günok'un ise Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon'u mağlup eden Beşiktaş, 1 günlük aranın ardından çalışmalarına başladı.
beIN Sports'ta yer alan haberde siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanında Milot Rashica ve Gabriel Paulista yer almadığı belirtildi.
İki futbolcunun da durumunun yarın yapılacak antrenmanda belli olacağı ifade edildi.
Öte yandan siyah-beyazlı takımın deneyimli kalecisi Mert Günok'un Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Mert Günok, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki Konyaspor maçında sakatlanmıştı.
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #sakatlık
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