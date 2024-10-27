Dev derbi öncesi... Galatasaray'da tek eksik, Beşiktaş'ta 3 belirsiz!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:48

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:49

Süper Lig'de 10. hafta dev bir maçla kapanacak. Haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.

Yarın 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 1 haftasını bay geçtiği ligde 20 puanla 3. sırada yer alıyor.

JAKOBS FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

3 İSMİN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu bugün yapılacak incelemeler sonrası belli olacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında üç oyuncunun oynayıp oynamayacaklarına karar verilecek.

SINIRDA OLAN İSİMLER

Galatasaray'da sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BU SEZONKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.