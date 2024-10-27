Dev derbi öncesi... Galatasaray'da tek eksik, Beşiktaş'ta 3 belirsiz!
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın son maçında derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ise sakatlığı bulunan 3 ismin durumu belirsizliğini koruyor.
Süper Lig'de 10. hafta dev bir maçla kapanacak. Haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.
Yarın 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 1 haftasını bay geçtiği ligde 20 puanla 3. sırada yer alıyor.
JAKOBS FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.
3 İSMİN DURUMU BELİRSİZ
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu bugün yapılacak incelemeler sonrası belli olacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında üç oyuncunun oynayıp oynamayacaklarına karar verilecek.
SINIRDA OLAN İSİMLER
Galatasaray'da sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
BU SEZONKİ İKİNCİ MAÇ
Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Spor Haberleri
- Osimhen'in yeni adresini duyurdular
- Galatasaray'da tek eksik, Beşiktaş'ta 3 belirsiz!
- Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin açıklaması
- Bayern Münih, Bochum deplasmanında!
- PSG, Marsilya deplasmanında!
- Roma, Fiorentina deplasmanında!
- Inter'in konuğu Juventus!
- Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında!
- LeBron James'ten triple-double: Lakers'tan 3'te 3
- Arsenal'ın konuğu Liverpool!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'