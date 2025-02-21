Beşiktaş maçı öncesi... PFDK'den Arda Turan kararı

PFDK, Arda Turan için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

Beşiktaş maçı öncesi... PFDK'den Arda Turan kararı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:37

PFDK, bu akşam oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle sevk edilmesine karşın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

İşte PFDK'nin açıklaması:

"Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."


Etiketler: #arda turan #PFDK #eyüpspor

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