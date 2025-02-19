Beşiktaş maçı öncesi Arda Turan PFDK'ye sevk edildi!

Süper Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş maçı öncesi Arda Turan PFDK'ye sevk edildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:46

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, ceza alması durumunda bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk oldu.

PFDK SEVKLERİ

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Etiketler: #arda turan #eyüpspor #beşiktaş #PFDK

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