Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü: Arda Turan'ın cezası açıklandı!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. Arda Turan'ın cezası da açıklandı.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
ARDA TURAN'IN CEZASI
Kurul, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçında ev sahibe ekibe çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira, sarı-lacivertli takıma ise aynı maddeden 570 bin lira ceza verdiğini açıklarken ev sahibi ekibe çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira, teknik direktör Arda Turan'a da 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.
Disiplin Kurulu, Bellona Kayserispor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibe farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 lira ceza verildiğini bildirirken konuk Galatasaray'a da saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 468 bin lira ceza kestiğini açıkladı.
Atakaş Hatayspor'a 47 bin 250 lira, Adana Demirspor'a da 300 bin lira ceza kesildiğini duyuran PFDK, Hatayspor forması giyen Cengiz Demir'in "ciddi faulü" sebebiyle 3 maçtan men edildiğini, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 58 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.
Spor Haberleri
- Ali Koç'tan ligin ikinci yarısı öncesi mesaj
- Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
- Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı!
- Arda Turan'ın cezası açıklandı!
- 'Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig'
- Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili açıklama!
- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, adını finale yazdırdı
- Süper Lig'de 17 haftada 12 teknik direktör değişti!
- Wilfried Zaha için sürpriz iddia!
- Pereira, Mourinho'dan sonra bir ilki başardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Nevzat Bahtiyar: 'Neden suçu üzerime alayım?'
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- Muğla'da peş peşe deprem!
- Azerbaycan, Rusya'yı işaret etmişti
- AKP’li bakanın asgari ücretlilere tavsiyeleri
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!