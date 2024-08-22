Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:54

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:54

Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Beşiktaş - Lugano maçı da S Sport Plus'da yer alıyor. Peki, Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar?

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ardından Aylık ve Yıllık olmak üzere iki ayrı üyelik seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz.

S SPORT PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?

www.ssportplus.com adresinde HEMEN ÜYE OL linkine tıklayın. Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girip HESABIMI OLUŞTUR VE HEMEN ÖDEME EKRANINA GİT butonuna tıklayın. Açılan sayfada promosyon kodu alanına kampanya kodunuzu yazın ve KULLAN butonuna basarak kampanya kodunuzu kullanabilirsiniz.

TV'DEN S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.

2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.

3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 149?/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989?'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor.