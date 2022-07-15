Beşiktaş Mainz'i tek golle geçti!

15 Temmuz 2022 Cuma, 23:10

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Avusturya'da hazırlık 3. hazırlık karşılaşmasında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Werder Bremen'i 2-1 geçen, ikinci maçta Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar Mainz'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golü, transfer döneminde takıma geri dönen Cenk Tosun, 24. dakikada attı.

WEGHORST VE MULEKA FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş hücum hattının yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında bu kez İspanya kampında 23 Temmuz Cumartesi günü Wolverhampton ile karşılaşacak.