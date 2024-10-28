Beşiktaş mali genel kurulunda üyeler arasında arbede yaşandı, yumruklar konuştu: Kongrede kavga çıktı
Beşiktaş Kulübü’nün 2024 yılı idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı, yumruklar konuştu, sandalyeler havada uçuştu! İstanbul Kongre Merkezi’ndeki genel kurul salonuna eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin beraberindeki kalabalık bir grupla girmesiyle hareketlilk başladı.
Bazı üyeler Çebi’ye destek verirken bir grup ise protesto etti. Çebi yerine geçerken salonda tansiyon yükseldi. Kulüp üyesi İsmail Cevahir bu sırada konuşmasını yaparken Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’a ve genel kurul divan başkanı Ahmet Akpınar’a parmak sallayarak bir şeyler söyledi.
Hasan Arat ve Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir’e tepki gösterdi. Cevahir sahneden indikten sonra üyeler arasında arbede yaşandı, yumruklu kavga çıktı. Üyelerin bir bölümü, diğer tarafa sandalyelerle vurmaya çalıştı. Araya giren çok sayıda isim kavgayı yatıştırdı. Genel kurula ara verilmeden devam edildi.
ARAT-ÇEBİ GERİLİMİ
Hasan Arat, Çebi’ye tepki gösterip, “Görevi bırakıyorsanız geleceksiniz devir teslim yapacaksınız, kongrelere böyle kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş şahısların kendi ihtiraslarını tatmin etme yeri değildir, ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer değildir” dedi. Çebi ise “Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse ‘Yuh’ diyemez. Ne çaldım ne çaldırdım. Göreve geldiğimde borç 3 milyardı. Bıraktığımda borç 8.4 milyar liraydı. Şu anda 13.3 milyar” diye konuştu.
ESKİ BAŞKANA İBRA ÇIKMADI
Ahmet Nur Çebi’nin 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihindeki dönemi mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Hasan Arat yönetimi, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
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