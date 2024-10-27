Eski başkan ibra edilmedi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye tepki!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 27.10.2024 - 17:37

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti.

Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi.

İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.

ÇEBİ İBRA EDİLMEDİ

Siyah-beyazlı takımda 01.06.2023 - 3.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi, idari ve mali yönden ibra edilmedi.

Genel kurulun ibra kararından sonra tansiyon yeniden yükseldi. İdari ve mali yönden ibra edilmeyen eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye üyeler, "Burası Beşiktaş Trabzon değil" şeklinde tepki gösterdi.