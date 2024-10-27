Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün toplam borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:26

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu belirtti.


Etiketler: #beşiktaş #borç #mali genel kurul

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