Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
Derbi öncesi harekete geçen Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'un maaşında iyileştirmeye gideceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Semih Kılıçsoy'un maaşına zam yaptığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinden Semih Kılıçsoy ile tekrar bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmenin ardından ise genç golcünün maaşı 12 milyon liradan 22 milyon liraya çıkarıldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2028'e kadar olan futbolcunun kontrat süresi yine aynı kalacak.
SERBEST KALMA MADDESİ EKLENMEDİ
Semih Kılıçsoy'un sözleşmesine serbest kalma maddesi ise yine eklenmedi.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta 517 dakika şans buldu.
Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 4 kez asist yapma başarısı gösterdi.
Etiketler: #Semih Kılıçsoy #beşiktaş #Sözleşme
Spor Haberleri
- Arda Güler için astronomik teklif!
- Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a yanıt
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Gaziantep FK, 7 maç sonra kazandı!
- Hasan Arat'tan Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler
- Maça damga vurdu: 3. saniyede kırmızı kart!
- Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
- Osimhen'in yeni adresini duyurdular
- Galatasaray'da tek eksik, Beşiktaş'ta 3 belirsiz!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'