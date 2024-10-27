Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:19

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:19

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Semih Kılıçsoy'un maaşına zam yaptığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinden Semih Kılıçsoy ile tekrar bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından ise genç golcünün maaşı 12 milyon liradan 22 milyon liraya çıkarıldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2028'e kadar olan futbolcunun kontrat süresi yine aynı kalacak.

SERBEST KALMA MADDESİ EKLENMEDİ

Semih Kılıçsoy'un sözleşmesine serbest kalma maddesi ise yine eklenmedi.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta 517 dakika şans buldu.

Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 4 kez asist yapma başarısı gösterdi.