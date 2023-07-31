Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş Kulübü, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-2025 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.
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