Beşiktaş MLS'ten Adam Buksa ile ilgileniyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:39

Süper Lig'de Avrupa'ya gitme ihtimali kalmayan Beşiktaş gelecek sezon için forvet arayışlarına başladı. Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, Polonyalı oyuncu Adam Buksa için girişimlere başladı.

Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS ekiplerinden New England Revolution forması giyen Buksa’nın kulübü ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Beşiktaş yönetimi ise 1 milyon Euro’nun altında bir bedel ile 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar Alexander Sörloth'ta olan ısrarını da sürdürüyor. Beşiktaş, Norveçli oyuncu için Leipzig’in kararını bekliyor. Şartların oluşması halinde iki futbolcu da gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyebilir.

67 MAÇTA 27 GOL 7 ASİST

2020’de 4.2 milyon Euro karşılığında Polonya’nın Pogon Szczecin takımından New England’a transfer olan Buksa, MLS ekibi ile çıktığı 67 maçta 27 gol attı, 7 asist yaptı.

Polonya milli takımında 7 maçta görev alan 25 yaşındaki forvet, 5 gol attı.