Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile yolları ayırdığını açıkladı. Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabricio Santos de Jesus 'Baiano' ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon yeşil-mavili ekipte 28 maçta görev alırken 4 kırmızı, 8 sarı kart görerek agresif görüntüsü ile dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, 2 yıl görev yaptığı ekipte 56 kez forma giydi.
Profesyonel futbolcumuz Fabricio Santos de Jesus ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 12, 2022
Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/r089N0YAJ6
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