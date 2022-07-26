Beşiktaş, Mohanad Jeahze için teklifini yaptı

26 Temmuz 2022 Salı, 17:13

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası Beşiktaş, sol beke takviye adına çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Jaehze için resmi teklifini Hammarby'ye iletti. A Spor'un haberine göre; Beşiktaşlı kurmaylar, Hammarby'e 1.3 milyon Euro önerdi.

CELTIC VE TROYES DE İLGİLENDİ

İsveç'te yeni sezona çok iyi giriş yapan Jeahze, Irak Milli Takımı'nda da forma giymeye başlamıştı. Celtic ve Troyes tarafından da izlenen 25 yaşındaki sol bek için haziran ayı sonunda CSKA Sofia'dan alınan teklif de İsveç ekibi tarafından reddedilmişti. O dönemde yaptığı açıklamada Jeahze, bu teklifin kendisi ve kulüp için yetersiz olduğunu belirtmişti.

BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın teklifi sonrası taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncunun da bu transfer ihtimaline ilişkin görüşünü paylaştığı aktarılıyor. Buna göre Jeahze'nin yurt dışında şansını denemek adına Beşiktaş'a gitmek istediği ifade edilmekte.