İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu: Siyaset spordan uzak dursun

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

3500 sporcusu ve 2000 yılından bu yana olimpiyatlarda kazandığı sayısız madalya ile Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün (İBBSK) Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Türk sporundaki siyasallaşma merakı ve yaklaşan genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2015 genel seçimlerinde CHP Malatya Milletvekili adayı olan ve 2019 yerel seçimleri sonrasında da Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından spor kurulunda görev alan Erdem Aslanoğlu, geride kalan üç yılda sporla siyaset arasına çizgi çekmeye çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını söyledi.

"KARIŞMAMASI GEREK"

Milletvekili adayı olduğu dönemde her girdiği sokakta, her çaldığı kapıda siyasetin ardından en çok konuşulan konunun spor olduğunu ifade eden Aslanoğlu, “Bu dönemde farklı deneyimlerim oldu. Sokağın nabzı iki şekilde atıyor. Biri siyaset biri spor. Vatandaşlarımızla hangi konuyu konuşursak konuşalım konu bir şekilde spora da geliyor. Anadolu’da hâlâ Naimler, Hamzalar, Halil Mutlu’ların başarıları konuşuluyor. Son dönemde ise bazı popüler branşlar dışında elde edilen başarılar gündeme bile gelmiyor. Bu durum alternatif spor branşlarına yönelmemi sağladı. Ülke sporunun hak ettiği noktalara gelmesi için bu alanda görev almaya, bu taşın altına elimi sokmaya karar verdim” diye konuştu. 2019 yılında İBBSK genel sekreterlik görevini üstlendiğini aktaran Aslanoğlu, “Göreve geldiğimizde gördük ki Türkiye’nin en büyük altyapılarından birine sahip olan kulüp, geçmiş dönemde siyasilerin kariyer yapmak için görev aldığı, siyaseten bir basamak olarak kullanılan bir yapı haline gelmiş. Rahmetli babam Mevlüt Aslanoğlu’nun bana söylediği altın gibi bir öğüdü vardı: ‘Sporda ve STK’lerde siyaset olmaz’ diye. Başkanımız Fatih Keleş önderliğinde göreve geldiğimizde ilk söylediğimiz söz, spor ile siyasetin birbirine karışmaması gerekliliği oldu. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan profesyonel bir bakış açısıyla kulübü yeniden düzenledik. Kulübü mali açıdan disipline soktuk. Maaş ödenemeyen, sporcu alacaklarından haciz gelen kulüpte şu anda maaşlar günü gününe ödenirken branş bütçeleri eşit olarak dağıtılıyor. Bu da başarılı olmamızda önemli bir faktör oldu. Şu an kulübümüzde bir aile havası var” dedi.

"BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

“Ülkemizin büyük bir potansiyeli var” diyen Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Federasyonların bu potansiyeli iyi kullanmaları gerekiyor. Sporun siyaset ve bürokrasiden derecede uzaklaşması lazım. Siyasetin zaten sporun içinde olmaması gerekli ama bürokraside yaşanan karmaşıklığın da önüne geçilmeli. Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuların başarıları Allah vergisi yeteneklerine dayalı. Kendilerine yaptıkları bireysel yatırımlar, federasyonu geçmiş durumda. Artık sporun bilimle daha fazla iç içe olması vazgeçilmez bir gereklilik.”

"OLİMPİYATLARI İSTİYORUZ"

Olimpiyat Oyunları’na ilişkin de konuşan Aslanoğlu, “Gerçekten sporun taçlandığı yer olimpiyat. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da dediği gibi olimpiyatın bir ruhu var. Onun toplum tarafından hissedilmesi var. Biz olimpiyatın İstanbul’a gelmesini çok istiyoruz ve hedefte 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak var. Bütün dünyaya İstanbul’un nasıl bir spor kenti olduğunu göstermek istiyoruz. Böyle bir hazırlık sadece tesis yapmakla olmuyor. O kentin insanlarının da spor ruhuna, olimpiyat ruhuna sahip olmaları gerekiyor. İstanbul’un olimpiyatları almaması için hiçbir neden yok. Her anlamda şimdiden altyapımızı hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.