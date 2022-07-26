Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme’ye ret

26 Temmuz 2022 Salı, 07:00

Nijeryalı futbolcu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile prensipte el sıkışmasına rağmen yıllık ücret ve bazı talepleri nedeniyle imzalar atılamadı.

Nwakaeme’nin yeniden Trabzonspor’a dönmek için başkan Ahmet Ağaoğlu’na mesaj gönderip “Beni geri alın” ifadesini kullandığı öğrenildi. Ağaoğlu’nun ise bu bölgeye transfer yaptıklarını belirtip Nwakaeme’nin talebini reddettiği bildirildi. Ağaoğlu, sezon sonunda tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon Avro garanti paradan 3 sezonluk sözleşme istediğini ve bu nedenle anlaşamadıklarını açıklamıştı. Öte yandan Trabzonspor, Abdulkadir Parmak’ı Gaziantep FK’ye kiralayacak.