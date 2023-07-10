Beşiktaş, Nathan Redmond'dan haber bekliyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:07

Beşiktaş'ın Nathan Redmond'dan uzun süredir beklediği yanıt bu hafta gelecek.

Siyah beyazlıların yeni sözleşme teklif ettiği Nathan Redmond, birkaç gün içinde kariyeriyle ilgili cevabı yönetime sunacak.

3 TAKIMDAN TEKLİF ALDI

Geçen sezon özellikle Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansını artıran İngiliz futbolcuya, Premier Lig'den 3 takım teklif yapmıştı.

Eşinin doğumu nedeniyle İngiltere'de bulunan 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın sözleşme teklifine sıcak baksa da son kararı ailesiyle görüşüp vereceğini iletti.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçen hafta İngiltere'ye gidip Redmond ile yüz yüze görüşmüştü.