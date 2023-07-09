Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov hamlesi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova forması giyen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaştığı ileri sürüldü.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.
Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bakhtiyor Zaynutdinov
TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.
ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Çok yönlülüğü ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, CKSA Moskova'da forvet, 6, 8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere mini refah!
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Bakan Koca açıkladı
- Tiran’ın kalan yeraltı şehirleri
- Hande Yener konseri iptal edildi
- Şeyhin bir oğlu müdür, diğeri imam!
- 'Acı reçete' sonrası yeni ekonomi mesajları
- Fenerbahçe'den 'Atatürk Stadı' için ilk adım
- İstanbul'da yeni dönem bugün başladı!
- Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu