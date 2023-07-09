Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov hamlesi

Yayınlanma: 09.07.2023 - 22:20

Güncelleme: 09.07.2023 - 22:20

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov



TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, CKSA Moskova'da forvet, 6, 8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.