Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiraladı!
Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
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