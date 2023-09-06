Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiraladı!

Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 19:29
Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiraladı!
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Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.


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