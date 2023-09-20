Beşiktaş - Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar ön eleme turu ilk maçında kendi evinde MKS Polowice'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
EuroLeague Kadınlar ön eleme turunda ilk maç heyecanı yaşanıyor.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, kendi evinde Polonyalı ekip MKS Polkowice'yi konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - POLKOWICE MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - POLKOWICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele EuroLeague Women YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
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