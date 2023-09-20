Beşiktaş - Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar ön eleme turu ilk maçında kendi evinde MKS Polowice'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:36
Beşiktaş - Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EuroLeague Kadınlar ön eleme turunda ilk maç heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, kendi evinde Polonyalı ekip MKS Polkowice'yi konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - POLKOWICE MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - POLKOWICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele EuroLeague Women YouTube kanalından naklen yayımlanacak.


Player Alanı
beşiktaş Polkowice FIBA Kadınlar Euroleague canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Can Çobanoğlu açıklaması

Beşiktaş'tan Can Çobanoğlu açıklaması
Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Aboubakar yoksa Beşiktaş yok'

Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Aboubakar yoksa Beşiktaş yok'
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi

En Çok Okunan Haberler