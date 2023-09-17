Trabzonspor'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi

Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından 'Göklerde kartal gibiydim' şarkısıyla rakibine göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 22:55
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi
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Derbide Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da maç sonu Volkan Konak'ın şarkısı çalındı.

Papara Park'ta net galibiyet sonrası Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalındı.

Trabzonspor daha sonra bu şarkıyı sosyal medyada paylaştı.

 


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