Trabzonspor'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi
Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından 'Göklerde kartal gibiydim' şarkısıyla rakibine göndermede bulundu.
Derbide Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor'da maç sonu Volkan Konak'ın şarkısı çalındı.
Papara Park'ta net galibiyet sonrası Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalındı.
Trabzonspor daha sonra bu şarkıyı sosyal medyada paylaştı.
???— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2023
?? pic.twitter.com/oRFnvCK7hJ
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