Beşiktaş'tan Can Çobanoğlu açıklaması

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:36

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:40

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı'nın eski menajeri Can Çobanoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sporuna uzun yıllar boyunca hizmet etmiş olan A Milli Futbol Takımımızın eski menajeri Can Çobanoğlu'nun Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı olduğu yönünde basında ve dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, akrabası ve aile dostu olan, ağabey-kardeş ilişkisi içinde bulunduğu Can Çobanoğlu'ndan herhangi bir danışmanlık hizmeti almamakta, Çobanoğlu'nun Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Taraftarlarımızdan, uzun bir süredir devam eden karalama kampanyasının bir parçası niteliğindeki bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."