Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Aboubakar yoksa Beşiktaş yok'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:35

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Topa daha çok sahip olmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 geride kapatıyor. Ve Şenol Güneş nihayet Masuaku, Aboubakar ve Muleka’yı 46’da alıyor oyuna. Soru şu: Bu futbolcular 45 dakika oynayabiliyorsa neden ilk 11’de değiller? Özellikle de Masuaku yerine Onur’la başlamak nasıl bir futbol aklı? Ve henüz uyum sağlayamadığı açıkça görülen Rebic ısrarı niye? Artık Beşiktaş ikinci yarı tüm riskleri alacak, Trabzon skoru korurken kontratak kollayacak. Nitekim ataktayken yakalanan Beşiktaş savunması 3. gole engel olamıyor, skor 3-0 oluyor maç da burada bitiyor. Üç gol de Beşiktaş’ın yaptığı top kayıplarından. Yani Trabzon’a 3 puan çok kolay veriliyor. Böylece Beşiktaş Şenol Güneş’le uzun süre yenilmeyince yaratılan sahte başarı hikâyesi de patlıyor. Şu açık ki Beşiktaş’ın teknik yönetiminde sorunlar var. Buna bu sezon panikten yapılan anlamsız transferler de eklenince tablo hiç hoş gözükmüyor." (Cumhuriyet)

"REBIC-ONUR KANADINDAN YIKILDILAR"

Uğur Meleke: "Trabzon’da farkı belirleyen teknik adam kararlarıydı. Şenol Güneş’in sol bekte (orijini o bölge olmayan) Onur, önünde de (net bir pozisyonu olmayan, çok yönlü ama klasik bir sol açık diyemeyeceğin) Rebic’le başlamasının faturasını oradan üretilen gollerle ödedi Beşiktaş. İlk gol öncesi Mendy topu orada kazandı. İkinci gol öncesi de Visca faulü... Şenol Güneş, takımı Sivas önünde 2-0 galipken, ipler kopmuşken önce Zaynutdinov’u sola koymuş, sonra da Rebic’i oraya alıp Kazak futbolcuyu sağa kaydırmıştı. Tabii 2-0 olmuş Sivas maçında pozisyonlarla bu kadar oynamakla, Trabzon’da müsabakaya başlamak farklı şeyler." (Hürriyet)

"ABOUBAKAR YOKSA, BEŞİKTAŞ YOK"

Ali Gültiken: "Dün akşamki coşkudan ve kazanma isteğinden yoksun performansı Beşiktaş'ın canını çok acıttı. Futbolda her zaman daha çok isteyenler, yüreğini ortaya koyanlar kazanır. Topa değil, oyuna hakim olmak gerekir. Beşiktaş'ta 'Aboubakar yoksa oyun da yok skor da yok' görüntüsü hiç hoş değil. Beşiktaş kendi içinde oyunu belli bir seviyede tutacak süreci oluşturmalı. Trabzonspor kadro eksiklerini yeni tamamlasa da doğru bir oyunla zorlukları aşabildi." (Sabah)

Turgay Demir: "Beşiktaş'ta Aboubakar'ın milli maç sonrası geç gelmesi Kartal'ın ayarlarını bozdu… Şenol hoca, milli maç sonrası zorunlu sebeplerle geç gelen Aboubakar'a ders verirken kendisi acı bir ders aldı! Soldaki Rebic ve Onur'un Mehmetcan karşısında tel tel dökülmeleri, Cenk Tosun'un merkezi dolduramaması, Rashica, Gedson, Amir, Salih bağlantılarını da kesti."

"ŞENOL HOCA BU TAKIMI TOPLAR"

Attila Gökçe: "Bu maç Beşiktaş’ta bugüne kadar perde gerisinde kalan oyuncuların da beklenen form düzeyini yakalayamadığını gösterdi. Rebiç ve Cenk’i izledikten sonra Oxlade Chamberlain’in performansını da merak etmeye başladık. Ghezzal da sakatlığı atlatıp takımla çalışırken maç tecrübesi dediğimiz çizginin elbette uzağında kalmış. Bu duruma erken önlem almak gerekirdi. Şenol Hoca’nın önündeki zor fikstüre bakarak gerekli önlemleri alacağını, farklı oyun anlayışıyla takımı toparlayacağını sanıyorum… Hele Perşembe günleri oynanacak 'Konferans' maçlarında bu tablonun asla tekrarlanmaması gerekir"

Bilal Meşe: "Beşiktaş mı? Evet, ilk yarıda topla fazla oynadı, gelin görün ki, dişe dokunur, öyle aman aman bir üretimi olmadı, olanlar da karambolden geldi, sadece Gedson’un sıfıra yakın noktadan bir vuruşu vardı aklımızda kalan. Çarşıya pirince giderken, evdeki bulgurdan olursunuz! Bu farklı yenilgi Kartal için erken uyarıdır, dileriz herkes şapkasını önüne koyar, dersler çıkarır" (Milliyet)